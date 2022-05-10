МО РФ: бездумная пиар-акция Киева по попытке захвата Змеиного закончилась катастрофой для Украины

В Минобороны заявили, что в море были уничтожены три украинских бронированных десантно-штурмовых катера «Кентавр» с морским десантом на борту.

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ в море уничтожили три украинских бронированных десантно-штурмовых катера «Кентавр» с морским десантом на борту. Таким образом, отметил представитель МО, авантюра с попыткой захвата Киевом острова Змеиный закончилась катастрофой.

«Бездумная пиар-акция киевского режима по захвату острова Змеиный в канун Дня Победы привела к бессмысленной гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ, потере четырех самолетов, десяти вертолетов, трех катеров и тридцати беспилотных летательных аппаратов», - отметил Конашенков на брифинге.

Напомним, представитель оборонного ведомства отметил, что во время попытки захвата Киевом острова Змеиный украинская армия потеряла десять вертолетов. По словам Игоря Конашенкова, в числе уничтоженных вертолетов - три Ми-8 с десантом на борту, а также один вертолет поддержки Ми-24.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.