МО РФ: в воздушном пространстве в районе Змеиного был зафиксирован беспилотник ВВС США «Глобал Хок»

В воздушном налете, организованном Киевом с целью овладеть островом, участвовали более 15 украинских БПЛА, наводили которые два «Байрактара ТБ-2».

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Военнослужащими ВС РФ в ходе специальной военной операции на Украине в воздушном пространстве в районе острова Змеиный был зафиксирован на больших высотах стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США «Глобал Хок» RQ-4. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В воздушном налете, организованном киевским режимом с целью овладеть островом, были задействованы более 15 украинских беспилотников в ударном и разведывательном исполнении, наведение которых осуществлялось двумя беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ-2».

По данным официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, при этом ни одно из огневых средств ВСУ не достигло цели на Змеином. Противник в результате неудачного огневого поражения вынужден был отказаться от высадки десанта на остров.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов