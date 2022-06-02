В трех регионах России внедрят систему распознавания силуэтов
Власти Московской области и двух других регионов страны внедрят систему распознавания силуэтов. Как утверждается, она позволит получить обезличенные данные о посещении общественных мест.
На данный момент не уточняется, где кроме Подмосковья будет задействована система, передает «Коммерсантъ».
Специальное программное обеспечение с искусственным интеллектом при взаимодействии с городскими камерами сможет посчитать число посетителей и проанализировать их маршруты, сообщает издание.
Как сообщается, новую систему уже внедрили на 200 объектах - в парках, на спортивных и культурных объектах. Система распознает силуэты в видеопотоке с камер наблюдения. Далее все данные сохраняются в виде отчетов и таблиц.
В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных. По мнению главы государства, подобная информация должна храниться в единой и хорошо защищенной государственной системе данных. Также подчеркивалось, что использующие биометрические данные для идентификации государственные органы будут проходить специальную аккредитацию.