В трех регионах России внедрят систему распознавания силуэтов

Специальное программное обеспечение с искусственным интеллектом сможет посчитать число посетителей тех или иных объектов.

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Власти Московской области и двух других регионов страны внедрят систему распознавания силуэтов. Как утверждается, она позволит получить обезличенные данные о посещении общественных мест.

На данный момент не уточняется, где кроме Подмосковья будет задействована система, передает «Коммерсантъ».

Специальное программное обеспечение с искусственным интеллектом при взаимодействии с городскими камерами сможет посчитать число посетителей и проанализировать их маршруты, сообщает издание.

Как сообщается, новую систему уже внедрили на 200 объектах - в парках, на спортивных и культурных объектах. Система распознает силуэты в видеопотоке с камер наблюдения. Далее все данные сохраняются в виде отчетов и таблиц.

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных. По мнению главы государства, подобная информация должна храниться в единой и хорошо защищенной государственной системе данных. Также подчеркивалось, что использующие биометрические данные для идентификации государственные органы будут проходить специальную аккредитацию.