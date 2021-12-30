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Путин подписал закон о создании единой госсистемы биометрических данных

Ян Брацкий
14:47 30.12.2021
Перечень случаев, когда госорганы смогут использовать биометрические данные граждан, утвердит кабмин.
Путин подписал закон о создании единой госсистемы биометрических данных
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Граждане смогут самостоятельно размещать в системе свои биометрические образцы.

По мнению главы государства, подобная информация должна храниться в единой и хорошо защищенной государственной системе данных. Статус системы закрепляется в законе «Об информации, информационных технологиях и связи», в который вносятся соответствующие изменения.

Использование размещенных гражданами биометрических образцов определяется рядом случаев, перечень которых предстоит утвердить российскому кабмину. Кроме того, использующие биометрические данные для идентификации государственные органы будут проходить специальную аккредитацию.

Помимо этого, с 1 января 2022 года на 1 сентября 2022 года переносится вступление в силу требований об использовании для идентификации и аутентификации посредством биометрических персональных данных государственных информационных систем или иных информационных систем вместо единой биометрической системы. Корректировка сроков необходима для уточнения механизмов применения таких систем.

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