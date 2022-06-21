В Кремле прокомментировали продажу медали нобелевским лауреатом Муратовым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что любой вклад в дело помощи беженцам может только приветствоваться.

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В Кремле прокомментировали продажу медали нобелевским лауреатом Дмитрием Муратовым. Он продал ее на акуционе, а деньги перевел беженцам.

«Вы знаете, что очень много людей помогают беженцам с Украины, которые пребывают на территорию РФ. Их становится только больше, люди с открытым сердцем оказывают посильную помощь. Любой вклад в это дело, особенно то, что касается детей, может только приветствоваться», - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отдельно подчеркнул, что речь идет не только о поступке Муратова, но и об очень многих людях, о едином народном порыве.

Также пресс-секретарь президента России не исключил смертную казнь для задержанных в ходе спецоперации наемников из США.