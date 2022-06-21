Песков посчитал возможной смертную казнь для задержанных на Украине наемников из США

© Фото: Максим Захаров, РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в отношении задержанных на Украине наемников из США не распространяется действие Женевской конвенции. По его словам, деятельность боевиков во время спецоперации РФ по защите Донбасса должна быть расследована, а сами наемники - преданы суду.

«Не располагаю информацией об их местонахождении, речь идет о наемниках, которые посягали на жизнь наших военнослужащих и военнослужащих ЛДНР, соответственно они обвиняются в наемничестве, на них не распространяется действие Женевской конвенций, их преступления должны быть расследованы, и они должны быть преданы суду», - отметил Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что решение по поводу наказания американцев будет принимать только суд, однако, по его мнению, для наемников не исключена смертная казнь.

Ранее Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу MSNBC заявил, что задержанные на Украине наемники из США - преступники, замешанные в незаконной деятельности. Также напомним, что в ДНР состоялся первый суд над иностранными наемниками. Тогда Шона Пиннера, Эйдана Эслина и Саадуна Брагима приговорили к смертной казни.