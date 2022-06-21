В МО РФ заявили об уничтожении 15 155-мм украинских гаубиц М777 производства США за последние сутки

Вместе с тем в Минобороны рассказали о попытке захвата украинской армией острова Змеиный.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны Украины

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные Силы РФ за сутки уничтожили 15 единиц 155-мм гаубиц М-777, которые поступили на вооружение украинской армии от США и европейских стран.

«Только за прошедшие сутки было уничтожено 15 единиц, большинство из которых - в районе железнодорожной станции Дружковка, не успев сделать еще ни одного выстрела», - отметил Конашенков на брифинге.

Также в Министерстве обороны России сообщили, что украинская армия предприняла попытку захватить остров Змеиный. Так, Киев планировал нанести массированные воздушные и артиллерийские удары по острову с последующей высадкой десанта и его захвата.

Ранее корреспондент «Звезды» объяснил, почему ВСУ так сложно противостоять российским «Искандерам» в ходе спецоперации по защите Донбасса. Дальность удара достигает пятисот километров, а его сила позволяет уничтожать самые крупные объекты. И противодействовать этому оружию практически невозможно.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.