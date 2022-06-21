В МО РФ рассказали о провальной попытке ВСУ захватить остров Змеиный

Противник в результате неудачного огневого поражения вынужден был отказаться от высадки десанта на остров.

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В Министерстве обороны России сообщили, что украинская армия предприняла попытку захватить остров Змеиный. Так, Киев планировал нанести массированные воздушные и артиллерийские удары по острову с последующей высадкой десанта и его захвата. Отмечается, что в налете было задействовано более 15 украинских беспилотников в ударном и разведывательном исполнении, наведение которых осуществлялось двумя БПЛА «Байрактар ТБ-2».

«Российскими средствами ПВО - зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь" и зенитным ракетным комплексом "Тор" все средства поражения противника, выпущенные по острову Змеиный, были уничтожены», - отметили в военном ведомстве.

Так, ни одно из огневых средств ВСУ не достигло цели на Змеином. Противник в результате неудачного огневого поражения вынужден был отказаться от высадки десанта на остров.

Напомним, в Минобороны заявляли, что бездумная пиар-акция Киева по попытке захвата Змеиного в мае закончилась катастрофой для Украины. Тогда в море были уничтожены три украинских бронированных десантно-штурмовых катера «Кентавр» с морским десантом на борту.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов