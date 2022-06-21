Огромные дальность и мощь: кадры работы «Искандеров» ВС РФ в ходе спецоперации

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Звучит короткая команда, и боевой расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» отправляется на стартовую позицию, чтобы выполнить пуск крылатой ракеты.

В командном пункте доклад звучит каждую минуту. Здесь следят за всеми действиями боевого расчета, буквально сверяясь с нормативами по секундомеру. Если что-то пойдет не по плану, реакция будет мгновенная.

«Несмотря на то, что мы находимся далеко от пусковых установок, здесь мы контролируем процесс, каждый режим прохождения. Все, что выполняет установка, мы передаем в вышестоящие машины. Все контролируется и человеком и техникой», - рассказал командир батареи Александр.

В боевое положение «Искандер» приводится меньше чем за пару минут. Момент запуска наиболее опасен, ведь установка находится на открытой позиции, и враг может нанести ответный удар.

Впрочем, на это у него не так много времени, да и пытаться обнаружить комплекс на позиции все равно, что искать иголку в стоге сена. Однако же, едва ракета уходит в небо, расчет меняет дислокацию.

«Все поставленные задачи выполняются точно и в срок. Ракеты попадают точно в цель. Для вражеской системы ПВО наши ракеты остаются незамеченными», - указал начальник расчета Роман.

«Искандер» - грозное оружие. Дальность удара достигает пятисот километров, а его сила позволяет уничтожать самые крупные объекты. И противодействовать этому оружию практически невозможно. Именно поэтому для украинских войск оно - цель номер один. Вот только обнаружить эту цель почти невозможно.

Ракеты тактического комплекса стартуют вертикально, чтобы как можно скорее преодолеть разгонный, самый уязвимый и заметный, участок полета. Квазибаллистическая ракета затем уходит в стратосферу, а крылатая летит низко над землей, огибая рельеф местности.

Перехватить ракету «Искандера» практически невозможно. На цель она обрушивает 480-килограммовую боевую часть. Именно поэтому «Искандеры» зарекомендовали себя как эффективное оружие. И десятки успешных пусков, а также уничтоженных целей - тому подтверждение.