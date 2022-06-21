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Минобороны России: украинская группировка в Лисичанске отрезана от снабжения

13:54 21.06.2022
По словам официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова, отрезанные от снабжения украинские войска в районе Лисичанска находится под огневым контролем ВС РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Мой Луганск, telegram
Вид на находящийся под обстрелом Лисичанск
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В Минобороны России сообщили, что украинская группировка войск в городе Лисичанск отрезана от снабжения. Об этом заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Группировка украинских войск в районе Лисичанска отрезана от снабжения и находится под огневым контролем российских вооруженных сил», - заметил Конашенков. 

Он добавил, что киевский режим, на фоне военных провалов, продолжает информационные вбросы, чтобы остановить панику и бегство украинских военных из Донбасса. Так, по словам Игоря Конашенкова, украинская сторона распространяет информацию о якобы «тайной» поездке президента Украины Зеленского в Лисичанск, где он якобы попал под обстрел. 

Конашенков отметил, что военнослужащие 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ брошены своим командованием. А в 57-й механизированной бригаде ВСУ потеряно две трети личного состава. 

Также официальный представитель Минобороны России констатировал исчерпание Украиной резервов для восполнения понесенных в ходе специальной военной операции потерь. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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