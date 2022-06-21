Армия Армия Армия

В МО РФ прокомментировали украинские фейки о «тайной» поездке Зеленского в Лисичанск

13:53 21.06.2022
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что киевский режим продолжает информационные вбросы, чтобы хоть как-то остановить панику среди украинских военнослужащих.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Минобороны России прокомментировали распространенную киевским режимом информацию о якобы «тайной» поездке Зеленского в город Лисичанск, где он попал под обстрел. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Киевским режимом, на фоне военных провалов, продолжаются вбросы в лучших традициях "Квартала-95", чтобы хоть как-то остановить панику и бегство своих военнослужащих с Донбасса», - заметил Конашенков. 

Официальный представитель Минобороны России подчеркнул, что группировка украинских войск в районе Лисичанска отрезана от снабжения и находится под огневым контролем ВС РФ. 

По словам Игоря Конашенкова, украинские пленные свидетельствуют, что подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ брошены командованием. А в 57-й механизированной бригаде, как отметил Конашенков, потеряно две трети личного состава. Ее командир умолял командование группировкой доложить об истинном положении дел в генеральный штаб ВСУ и лично президенту Украины. 

Также Конашенков рассказал о провале украинской попытки захватить остров Змеиный.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:39 Армия
статья
Шойгу заявил, что ВС РФ сделают все для обеспечения военной безопасности России
13:45 Армия
Видео
В МО РФ рассказали о провальной попытке ВСУ захватить остров Змеиный
13:51 Армия
Видео
МО РФ: украинская провокация в Черном море создала угрозу экологической катастрофы
12:33 Армия
Видео
Частицу пламени Вечного огня в Бресте передали Герою РФ для доставки в Главный храм ВС РФ
11:31 В стране и мире
Видео
Патрушев обсудил с губернатором Калининградской области транспортную доступность региона
Популярное
Видео
В МО РФ рассказали о провальной попытке ВСУ захватить остров Змеиный
Видео
МО РФ: украинская провокация в Черном море создала угрозу экологической катастрофы
Видео
Путин заявил, что тяжелая МБР «Сармат» встанет на боевое дежурство уже до конца года
Видео
Шойгу заявил, что ВС РФ сделают все для обеспечения военной безопасности России
Песков: РФ больше никогда не будет доверять Западу
Самолет Ан-2 пропал с радаров в Якутии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.