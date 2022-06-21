В МО РФ прокомментировали украинские фейки о «тайной» поездке Зеленского в Лисичанск
В Минобороны России прокомментировали распространенную киевским режимом информацию о якобы «тайной» поездке Зеленского в город Лисичанск, где он попал под обстрел. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«Киевским режимом, на фоне военных провалов, продолжаются вбросы в лучших традициях "Квартала-95", чтобы хоть как-то остановить панику и бегство своих военнослужащих с Донбасса», - заметил Конашенков.
Официальный представитель Минобороны России подчеркнул, что группировка украинских войск в районе Лисичанска отрезана от снабжения и находится под огневым контролем ВС РФ.
По словам Игоря Конашенкова, украинские пленные свидетельствуют, что подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ брошены командованием. А в 57-й механизированной бригаде, как отметил Конашенков, потеряно две трети личного состава. Ее командир умолял командование группировкой доложить об истинном положении дел в генеральный штаб ВСУ и лично президенту Украины.
Также Конашенков рассказал о провале украинской попытки захватить остров Змеиный.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов