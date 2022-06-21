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В МО РФ заявили о исчерпании Украиной резервов для восполнения потерь

13:59 21.06.2022
Как заметил официальный представитель МО РФ, батальоны территориальной обороны из западных регионов Украины отказываются выдвигаться на передовую.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: The Presidential office of Ukraine, Globallookpress
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В Минобороны России констатировали исчерпание Украиной резервов для восполнения понесенных в ходе специальной военной операции потерь. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Резервы для восполнения потерь исчерпаны. Батальоны территориальной обороны, прибывающие из западных регионов Украины для усиления, отказываются выдвигаться на передовую», - сообщил Конашенков. 

По его словам, в 57-й механизированной бригаде ВСУ, которая действует в Северодонецке, в одном из батальонов осталось только 28 военнослужащих. В другом батальоне остался только командный состав. 

Конашенков добавил, что в зоне ответственности оперативной тактической группы «Соледар» военнослужащие 101-й бригады украинской территориальной обороны отказались принимать участие в боевых действиях, самовольно отправившись в тыл. При этом отказников только в данном случае насчитывается более 600 человек. 

Также Игорь Конашенков заявил об уничтожении 15 155-миллиметровых украинских гаубиц М777 производства Соединенных Штатов только за последние сутки. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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