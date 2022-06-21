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МО РФ: украинская провокация в Черном море создала угрозу экологической катастрофы

13:51 21.06.2022
Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков сообщил, что украинская сторона, убедившись в провале попытки захвата острова Змеиный, решила нанести удар по российским объектам газовой добычи в северо-западной части Черного моря. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: John Rowley, moodboard, Globallookpress
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В Минобороны России заявили, что украинская провокация в Черном море создавала угрозу экологической катастрофы. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

По его словам, украинская сторона, убедившись в провале попытки захвата острова Змеиный, решила нанести удар по российским объектам газовой добычи в северо-западной части Черного моря. 

«После 8 утра ударам противокорабельных ракет и беспилотного летательного аппарата «Байрактар ТБ-2» подверглись газодобывающие платформы «БК-1» и «Крым-1». В результате украинской провокации на платформе «БК-1» начался сильный пожар, была создана угроза экологической катастрофы в данном районе Черного моря», - заявил Конашенков. 

Он добавил, что в ответ на эту провокацию были применены крылатые ракеты «Оникс». При этом на украинском военном аэродроме Школьный в районе города Одесса были уничтожены ангары с украинскими ударными беспилотниками «Байрактар-ТБ2».

Кроме этого, на острове Кубанский было уничтожена два артиллерийских взвода 155-мм украинских гаубиц американского производства М777

Также, как заметил Конашенков, были уничтожены две украинские пусковые установки ЗРС С-300 в районах населенных пунктов Очаков и Тузла в Одесской области. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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