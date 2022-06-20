Глава Калининградской области рассказал о вызове посла ЕС в МИД России
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что посол Европейского союза в РФ Маркус Эдерер уже вызван на разговор в Министерство иностранных дел России. Об этом он рассказал в эфире программы «Антонимы» на телеканале RT.
Напомним, Литва - один из членов ЕС - запретила транзит санкционных товаров из других регионов России в Калининградскую область.
«Здесь, конечно, ситуация, которую можно разрешить дипломатическим путем. Насколько я знаю, завтра Маркус Эдерер - посол Евросоюза в России, вызван в МИД на Смоленку, и ему будут выставлены соответствующие условия», - сообщил глава региона.
Алиханов выразил надежду, что представитель ЕС в ходе предстоящего разговора в МИД РФ предложит «все-таки какое-то решение со своей стороны и будет конструктивен».
Немногим ранее губернатор Калининградской области заявил, что попавшие под запрет на транзит в Калининград грузы будут везти паромами. Он также добавил, что внешнеполитическое ведомство России пытается решить вопрос ограничения транзита товаров в Калининградскую область.