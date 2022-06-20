Глава Калининградской области рассказал о вызове посла ЕС в МИД России

Глава региона выразил надежду, что европейский дипломат предложит «все-таки какое-то решение со своей стороны и будет конструктивен».

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что посол Европейского союза в РФ Маркус Эдерер уже вызван на разговор в Министерство иностранных дел России. Об этом он рассказал в эфире программы «Антонимы» на телеканале RT.

Напомним, Литва - один из членов ЕС - запретила транзит санкционных товаров из других регионов России в Калининградскую область.

«Здесь, конечно, ситуация, которую можно разрешить дипломатическим путем. Насколько я знаю, завтра Маркус Эдерер - посол Евросоюза в России, вызван в МИД на Смоленку, и ему будут выставлены соответствующие условия», - сообщил глава региона.

Алиханов выразил надежду, что представитель ЕС в ходе предстоящего разговора в МИД РФ предложит «все-таки какое-то решение со своей стороны и будет конструктивен».

Немногим ранее губернатор Калининградской области заявил, что попавшие под запрет на транзит в Калининград грузы будут везти паромами. Он также добавил, что внешнеполитическое ведомство России пытается решить вопрос ограничения транзита товаров в Калининградскую область.