Посол ЕС прибыл в МИД РФ из-за запрета на транзит Калининграда с остальной Россией

До этого глава Калининградской области выразил надежду, что дипломат «будет конструктивен» и предложит выход из кризисной ситуации.

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Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер прибыл в Министерство иностранных дел России из-за ограничения транзита санкционных товаров в Калининград через Литву. Кадры приезда дипломата к зданию МИД РФ публикует «Звезда».

Напомним, о том, что глава представительства ЕС в Москве вызван на разговор в МИД РФ, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. При этом глава региона выразил надежду, что европейский дипломат предложит «все-таки какое-то решение со своей стороны и будет конструктивен».

До этого Алиханов объявил, что товары, которые не попали под ограничения на транзит из регионов Российской Федерации в Калининградскую область через Литву, будут возить железной дорогой для того, чтобы разгрузить паромы. Немногим ранее в Министерстве иностранных дел Литвы заявили, что страна не вводила ограничений на транзит товаров из Калининградской области в остальную часть РФ.