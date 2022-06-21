Патрушев обсудил с губернатором Калининградской области транспортную доступность региона

Рабочий визит Патрушева в регион состоялся на фоне объявленного Литвой запрета на транзит товаров в Калиниградскую область с основной территории России.

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Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев в ходе рабочего визита в Калининградскую область встретился с губернатором региона Антоном Алихановым и полпредом президента в СЗАО Александром Гуцаном. Уточняется, что в ходе встречи стороны обсудили тему транспортной доступности региона и обеспечение населения приграничных районов области мобильной связью и устойчивым российским радиовещанием.

Напомним, рабочий визит Патрушева состоялся на фоне объявленного Литвой запрета на транзит санкционных товаров в Калиниградскую область с основной территории России. При этом совещание было запланировано еще до введения ограничений.

Кроме того, сегодня Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер прибыл в Министерство иностранных дел России из-за ограничения транзита санкционных товаров в Калининград через Литву. Глава Калининградской области, комментируя вызов дипломата в МИД, выразил надежду, что он «будет конструктивен» и предложит выход из кризисной ситуации.