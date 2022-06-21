Патрушев прибыл в Калининградскую область с рабочим визитом

Отмечено, что в регионе пройдет совещание по национальной безопасности.

© Фото: Арам Нерсесян, РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Калининградскую область для проведения совещания по национальной безопасности на северо-западе России. Отмечается, что встреча состоится на фоне объявленного Литвой запрета на транзит санкционных товаров в Калининградскую область с основной территории России. Однако совещание было запланировано еще до введения ограничений, поэтому оно напрямую не связано с данной ситуацией.

«Совещание пройдет с участием полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, глав регионов, входящих в состав СЗФО, представителей ряда министерств и ведомств», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы аппарата Совбеза.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытка Литвы блокировать Калининградскую область является «нарушением всего и вся». Официальный представитель Кремля сложившуюся ситуацию более чем серьезной и требующей глубокого анализа перед формулированием каких-либо ответных мер и решений.