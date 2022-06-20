Алиханов: попавшие под запрет на транзит в Калининград грузы будут везти паромами

По словам Алиханова, паромы и суда планируется использовать для доставки грузов, попавших под ограничения.

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Товары, которые не попали под ограничения на транзит из регионов Российской Федерации в Калининградскую область через Литву, будут возить железной дорогой для того, чтобы разгрузить паромы. Об этом сообщил губернатор области Антон Алиханов.

По словам Алиханова, паромы и суда планируется использовать для доставки грузов, попавших под ограничения.

«Часть товаров, которые не попали в санкции, будем перенаправлять. Они сейчас ввозятся зачастую паромом, будем перенаправлять на железнодорожную линию и таким образом разгружать даже существующие паромы под так называемые санкционные грузы», - сказал он в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

Ранее в Министерстве иностранных дел Литвы заявили, что страна не вводила ограничений на транзит товаров из Калининградской области в остальную часть Российской Федерации. Согласно словам представителя дипломатического ведомства Литвы, страна лишь исполняла санкции Европейского союза против России.