Глава Минобрнауки назвал причины сохранения бакалавриата и магистратуры в России

По мнению Валерия Фалькова, перестройка системы образования никак не нарушит планы тех, кто сейчас учится или хочет поступать в вуз.

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Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что отказ от Болонской системы в России не будет означать полный отказ от бакалавриата и магистратуры.

По его словам, выпускники школ «симпатизируют этим форматам образования». Кроме того, как подчеркнул Фальков, многие россияне получили степень бакалавра и без степени магистра не смогут двигаться дальше по карьерной лестнице. Более того, по словам министра, данная система стала привычной и для иностранных студентов в России.

«Будущее за уникальным сочетанием специалитета, бакалавриата и магистратуры. Но не нужно искусственно зажимать возможность развития специалитета», - отметил Фальков в беседе с «Коммерсантом».

По мнению министра, перестройка системы образования никак не нарушит планы тех, кто сейчас учится или хочет поступать в вуз.

«Все, кто уже поступил, будут спокойно учиться, программы все сохранятся. Те, кто поступит в следующем году, также будут спокойно учиться», - подытожил Валерий Фальков.

В конце мая Валерий Фальков заявил, что Россия будет формировать свою систему подготовки кадров в системе высшего образования. Болонскую систему министр назвал пройденным этапом и призвал развивать уникальную российскую систему образования.

Позже заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев рассказал, что отказ от Болонской системы образования не означает возвращения к советской системе обучения в российских вузах. По его словам, для создания национальной системы образования необходимо использовать позитивный опыт Болонской.