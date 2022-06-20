Глава села Снежное утонул при опрокидывании лодки на Чукотке

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В Анадырском районе Чукотки опрокинулась лодка, в результате чего погибли два человека, включая главу села Снежное Юрия Мевета. По данным представителя регионального главка МЧС России, одному человеку удалось спастись.

«Произошел инцидент с лодкой, один человек спасся, двое погибли. Поиски были организованы силами местных жителей - 25 человек на 10 единицах техники, тела были найдены. Обстоятельства происшествия уточняются», - цитирует РИА Новости слова представителя спасательного ведомства.

В СУСК России по Чукотсткому автономному округу добавили, что по факту трагедии проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее в Саакском районе республики Крым двух маленьких детей унесло на надувном матрасе в открытое море, по факту их гибели было возбуждено уголовное дело.