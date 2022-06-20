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В Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0 баллов

Марина Крижановская
05:37 20.06.2022
Отмечается, что очаг землетрясения находился на глубине 10 километров, информации о разрушениях нет.
В Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0 баллов
© Фото: Alpsdake, CC BY-SA 4.0, Wikimedia
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По сообщениям властей Японии, в стране произошло землетрясение. Отмечается, что магнитуда землетрясения составила порядка 5,0 баллов по шкале Рихтера.

Природное явление произошло на западе страны в префектуре Исикава. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное метеорологическое управление Японии.

Угрозы возникновения цунами нет. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров. Сообщается, что информации о разрушениях нет. 

Ранее сообщалось о произошедшем в турецкой Анталье землетрясении магнитудой 4,1 балла. Позже в акватории Байкала было зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 8,3 балла.

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