В Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0 баллов

Отмечается, что очаг землетрясения находился на глубине 10 километров, информации о разрушениях нет.

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По сообщениям властей Японии, в стране произошло землетрясение. Отмечается, что магнитуда землетрясения составила порядка 5,0 баллов по шкале Рихтера.

Природное явление произошло на западе страны в префектуре Исикава. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное метеорологическое управление Японии.

Угрозы возникновения цунами нет. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров. Сообщается, что информации о разрушениях нет.

Ранее сообщалось о произошедшем в турецкой Анталье землетрясении магнитудой 4,1 балла. Позже в акватории Байкала было зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 8,3 балла.