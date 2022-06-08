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В акватории Байкала произошло сильное землетрясение

Игнат Далакян
17:12 08.06.2022
Сообщается, что жертв и разрушений нет, все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.
В акватории Байкала произошло сильное землетрясение
© Фото: Serguei Fomine, Global Look Press
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На Байкале произошло землетрясение магнитудой 8,3 балла. Об этом сообщило главное управление МЧС РФ по Иркутской области.

«20:24 в Иркутской области зафиксировано сейсмособытие. Эпицентр находился в 17 километрах от поселка Большое Голоустное на акватории озера Байкал, интенсивность в эпицентре составила 8.3 баллов», - сообщает МЧС Иркутской области в Telegram-канале.

Согласно заявлению, в городах области ощущалось до 5 баллов. Сообщается, что жертв и разрушений нет, все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС сообщила об обрушении шахты в результате сильного землетрясения в Якутии. Как сообщили в ведомстве, что пострадавших нет, эвакуировано 72 человека.

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