В стране и мире В Анталье произошло землетрясение магнитудой 4,1 Алиса Краузе В турецкой Анталье зарегистрировали ощутимые подземные толчки. © Фото: Muhammad Fauzy ZUMAPRESS.com Globallookpress Читайте нас на: В курортном городе Анталья, расположенном на юго-западе Турции, произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков была оценена на 4,1. О природном явлении сообщило управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции. Согласно сведениям организации, землетрясение было зарегистрировано в 05:05 в субботу. Очаг толчков залегал на глубине 14,2 километра. Ранее сильное землетрясение магнитудой 8,3 зафиксировали на Байкале. Эпицентр стихийного бедствия располагался на расстоянии 17 километров от ближайшего населенного пункта - поселка Большое Голоустное. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика