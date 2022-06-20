Алиханов: МИД РФ пытается решить вопрос ограничения транзита товаров в Калининградскую область

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, что МИД РФ добивается отмены решения об ограничении транзита санкционных товаров в Калининградскую область. Алиханов поделился новостью в своем Telegram-канале.

С 18 июня Вильнюс ввел ограничения на перевозку через Литву товаров, попадающих под санкции. Алиханов считает их незаконными и утверждает, что введение санкций не предполагает ограничений перевозок внутри страны.

«Запрещены эти товары во взаимной торговле между ЕС и Россией. Транзит Калининградский, кстати говоря, даже в первых санкционных пакетах не был оговорен», - комментирует губернатор.

Он также заявил, что теперь транзит запрещенных грузов будет осуществляться по воде. Одна из компаний, предоставляющая судна для перевозок, готова выделить ещё 5-6 дополнительных судов, и этого «более чем достаточно».