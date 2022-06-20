Курс доллара на бирже упал до уровня 2015 года

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По итогам торгов на Мосбирже в понедельник, 20 июня, курс доллара составил 55,65 рубля. Таким образом стоимость американской валюты вплотную приблизилась к значениям 2015 года. Курс евро составил 58,86 рубля.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов недавно заявлял, что оптимальный курс рубля для отечественной экономики оценивается властями в 70-80 рублей за доллар. По его словам, правительство страны старается вернуть валюту к данному уровню.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что доллар и евро в современном мире все чаще используются в качестве инструмента политического и экономического давления. Поэтому работа по «дедолларизации» остается для России в центре внимания.