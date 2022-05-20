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Мишустин заявил, что доллар и евро все чаще используются для политического шантажа

Анна Касаткина
15:20 20.05.2022
Запад пытается изолировать РФ от мировой экономики, но сделать этого не удастся, отметил российский премьер.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: pexels.com
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Доллар и евро в современном мире все чаще используются в качестве инструмента политического и экономического давления, работа по дедолларизации остается для России в центре внимания. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«В центре внимания остается работа по дедолларизации, по укреплению экономического и технологического суверенитета... Доллар и евро все чаще используются в качестве инструмента политического давления и экономического шантажа», - сказал он на заседании глав правительств Содружества Независимых Государств.

Мишустин отметил, что Запад пытается изолировать РФ от мировой экономики, но сделать этого не удастся, страна адаптируется к новым реалиям и будет поступательно развиваться.

«России не привыкать работать в санкционных условиях, они не помешают нам укреплять конструктивное взаимодействие с нашими друзьями и партнерами», - подчеркнул глава правительства.

Ранее в Китае заявили, что российский ответ на западные санкции может пошатнуть позиции доллара в мировой финансовой системе в ближайшем будущем. Речь идет о заявлении РФ о погашении внешнего долга в рублях и использовании национальной валюты при экспорте энергоносителей и стратегических ресурсов.

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