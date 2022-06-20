Вице-премьер Белоусов заявил, что власти ведут работу по возвращению рубля к оптимальным уровням

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Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что оптимальный курс рубля для отечественной экономики оценивается властями в 70-80 рублей за доллар. По его словам, правительство страны старается вернуть валюту к данному уровню. Белоусов при этом подчеркнул, что в настоящее время механизм, который способствовал поддержке стабильности рубля в условиях плавающего курса, практически не работает.

«У Банка России расширялись возможности управления эмиссией, и, соответственно, это являлось одним из краеугольных камней таргетирования инфляции. Сегодня этот механизм практически испарился, перестал работать. Связано это с блокировкой резервов Банка России и с автоматической в силу этого приостановкой или отменой бюджетного правил», - отметил политик в интервью «Интерфаксу».

Власти на данный момент рассматривают переход к таргетированию рубля, а не инфляции. Белоусов также добавил, что рубль должен снизиться до оптимального показателя «как можно быстрее», а правительству нужно создать условия для развития, инвестиций и роста производства, а также заняться увеличением внутреннего спроса, говорит он.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия видит перспективу в расчетах в рублях и нацвалютах, а доллар на сегодняшний день является «токсичной» валютой. До этого он заявил, что в случае объявленного со стороны США технического дефолта для россиян ничего не поменяется.