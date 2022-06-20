В МИД России вызвали временную поверенную в делах Литвы

Москва требует от Вильнюса отменить запрет на грузовой транзит Калининграда с остальной Россией.

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Временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене вызвали сегодня в Министерство иностранных дел РФ. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Москва требует от Вильнюса отменить запрет на грузовой транзит Калининграда с остальной Россией. Такие действия, как отказ Литвы пропускать товары для Калининградской области через свою территорию на поездах из России в МИД РФ, расценивают как враждебные.

«Расцениваем провокационные меры литовской стороны, нарушающие международно-правовые обязательства Литва, прежде всего Совместное заявление Российской Федерации и Европейского союза о транзите между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации от 2002 года, как открыто враждебные», - говорится в сообщении.

Если ограничения по грузовому транзиту Калининграда с остальной Россией не будут сняты, Москва вправе защищать свои национальные интересы, подчеркнули в МИД РФ.

До этого в Кремле назвали решение властей Литвы по блокаде Калининградской области «нарушением всего и вся».

Ранее стало известно, что литовские железные дорогие прекращают транзит ряда товаров, следующих в Калининград через территорию Литвы. Речь идет о большом перечне товаров, которые попадают под европейские санкции.