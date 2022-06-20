В МО РФ сообщили о массовом неповиновении командованию в 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ

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В Министерстве обороны РФ сообщили о массовом неповиновении командованию в 10-й горно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Речь идет примерно о 100 военнослужащих разведывательного подразделения. В связи с отказом подчиняться командованию бойцов сняли с выполнения задач и вывезли в Кременчуг, где будет проведено расследование по данному инциденту.

В Минобороны рассказали о низком морально-психологическом состоянии в рядах противника. Согласно сообщению МО РФ, украинская сторона несет значительные потери в ходе специальной военной операции.

По данным российского военного ведомства, значительная часть командного состава 30-й механизированной бригады ВСУ самоустранились от управления подразделениями и уклоняется от выполнения боевых задач, а в большинстве подразделений бригады уже не осталось ни одного офицера.

Кроме того, расчет берегового ракетного комплекса «Бастион» выполнил пуск высокоточной ракеты «Оникс» по наземным целям в ходе спецоперации на Украине. В результате удара по аэродрому Арциз Одесской области уничтожена станция управления «Байрактарами».

Ранее «Звезда» показала боевую работу российского многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в ходе спецоперации.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов