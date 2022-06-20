В МО РФ сообщили об уничтожении «Ониксом» станции управления «Байрактарами» под Одессой
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Российские военные в ходе спецоперации на Украине высокоточной ракетой «Оникс» берегового комплекса «Бастион» уничтожили станции управления беспилотниками «Байрактар» на аэродроме Арциз в Одесской области, сообщает Минобороны России.
Также на Донецком направлении за сутки поражено 11 взводов РСЗО «Град» в районах Куртимовка, Очертино, Тоненькое, Сухая Балка, Новгородское, Майоровка, Отрадовка и Зайцево.
БРК К-300 «Бастион» - береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой «Оникс» создан для поражения надводных кораблей различных классов и типов, корабельных и авианосных ударных групп, а также наземной инфраструктуры.