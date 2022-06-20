С расстояния в десятки километров: как Су-34 ВС РФ громят объекты ВСУ в ходе спецоперации

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Российская авиация продолжает противостоять противнику в ходе специальной военной операции. Огромную угрозу для неприятеля несут на своих крыльях боевые Су-34.

После того, как самолет оперативно снаряжают на аэродроме, укомплектованный и готовый к любому развитию событий истребитель-бомбардировщик взмывает вверх, чтобы выполнить поставленную задачу. Выбрать цель, сверить координаты и пуск - ракеты уничтожают объект неприятеля.

В виде цели может выступить как укрепленный район, так и вражеские подразделения. Нападение с расстояния в десятки километров - неуловимый «воздушный хищник», способный разгоняться до сверхзвуковых скоростей, постоянно поддерживает высочайший атакующий потенциал ВКС РФ.

Ранее Минобороны Российской Федерации продемонстрировало кадры боевой работы экипажей многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35С. В небе «тридцатьпятые» поддерживали взаимодействие с Су-34 для комплексного решения полетных заданий и прикрытия воздушных бортов в воздухе.