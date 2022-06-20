Минобороны России: в большинстве подразделений 30-й мехригады ВСУ не осталось офицеров

В МО РФ сообщили, что украинская сторона в ходе специальной военной операции несет значительные потери. Это отражается на боевом духе военнослужащих неприятеля.

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В оборонном ведомстве России сообщили о самоустранении от своих обязанностей командования 30-й механизированной бригады ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Он заметил, что украинская сторона в ходе специальной военной операции несет значительные потери. Это отражается на боевом духе военнослужащих неприятеля.

«Значительная часть командного состава 30-й механизированной бригады ВСУ самоустранились от управления своими подразделениями и уклоняются от выполнения боевых задач. Используются любые предлоги по симуляции заболеваний. В большинстве подразделений бригады уже не осталось ни одного офицера», - отметил Конашенков.

В российском оборонном ведомстве отметили, что потери за месяц боев в одной только 14-й механизированной бригаде ВСУ составили более 2 100 человек убитыми и ранеными. Морально-психологическое состояние бригады низкое - 800 человек, назначенных на восполнение потерь этого украинского соединения, отказались ехать в район боевых действий. При этом они обвинили в некомпетентности, взятничестве и кумовстве своих офицеров.

Идут разбирательства и в 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ. Там, как заметили в Минобороны России, около 100 военнослужащих разведывательного подразделения этой бригады были сняты с фронта и вывезены в Кременчуг для расследования. Причина - массовое неповиновение командованию.

Кроме этого, в МО РФ рассказали об уничтожении силами ПВО украинского истребителя МиГ-20 в Днепропетровской области.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов