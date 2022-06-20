В МО РФ заявили об уничтожении украинского МиГ-29 в Днепропетровской области
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
|
В МО РФ заявили об уничтожении украинского МиГ-29 в Днепропетровской области
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
11:24 Армия
В МО РФ заявили об уничтожении украинского МиГ-29 в Днепропетровской области
09:48 В стране и мире
Китай нарастил импорт российской нефти на рекордные 55%
01:31 Вопросы истории
«Грудных детей тоже расстреливали»: ФСБ публикует документы о зверствах латвийских пособников СС
08:36 В стране и мире
Верховный суд РФ отказал Google в пересмотре решения о разблокировке YouTube-канала «Царьграда»
06:34 В стране и мире
Губернатор Брянской области сообщил об обстреле поселка Суземка: есть пострадавший
Популярное
«Грудных детей тоже расстреливали»: ФСБ публикует документы о зверствах латвийских пособников СС
Огненный «Ураган»: кадры уничтожения позиций ВСУ расчетами РСЗО Западного военного округа
Огромные потери ВСУ: как ВС РФ ликвидируют силы противника в ходе спецоперации
Свыше 50 генералов и офицеров ВСУ уничтожены при ударе «Калибрами» по пункту управления в Днепропетровской области
В России начали производить кондиционеры на основе систем охлаждения в ЗРК «Тор»
Синоптик рассказал, когда Москва провалится «в яму холода»