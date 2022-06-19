Ректор МГУ предложил отдать приоритет специалитету и интегрированной магистратуре в новой системе образования

Виктор Садовничий также выступил за поэтапное изменение национальной системы образования, без ее радикальной ломки.

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Новая система образования, призванная сменить Болонскую, должна содержать в себе все варианты обучения, но приоритет следует отдать специалитету и интегрированной магистратуре. Таким мнением в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поделился ректор Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) Виктор Садовничий.

«Думаю, что бакалавриат будет сохранен при обсуждении по отдельным направлениям подготовки. Я говорю о соотношении, оно должно быть, безусловно, симметрично повернуто. Сейчас бакалавриату отдано преимущество, а специалитету нет. Я бы считал, что специалитету и интегрированной магистратуре следует отдать преимущество, а бакалавриату и отдельным программам магистратуры - определенный процент. Наверное, будет разумно и правильно сохранить все варианты подготовки», - заявил Садовничий в беседе с ТАСС.

Также Садовничий предложил усовершенствовать аспирантуру, сделав ее более доступной для магистров и специалистов.

В конце мая глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что Россия будет формировать свою систему подготовки кадров в системе высшего образования. Болонскую систему министр назвал пройденным этапом и призвал развивать уникальную российскую систему образования.

Позже заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев рассказал, что отказ от Болонской системы образования не означает возвращения к советской системе обучения в российских вузах. По его словам, для создания национальной системы образования необходимо использовать позитивный опыт Болонской.