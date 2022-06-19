Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Командир «Альфы» рассказал, как ликвидацию Плюсниным диктатора Амина держали в секрете 43 года

Анна Назайкина
08:44 19.06.2022
В декабре 1979 года Александр Плюснин во время штурма дворца Амина ликвидировал кровавого диктатора. Его смертельно ранило осколком гранаты, которую бросил советский спецназовец.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: specnazalpha, VK
Читайте нас на:

Командир подразделения «Альфа» (1991-1992 гг.) Михаил Головатов рассказал «Звезде», что основной задачей Александра Плюснина было ликвидировать афганского диктатора Хафизуллу Амина. Эта история долгое время находилась под грифом «секретно», и его товарищам большую часть жизни приходилось молчать о ней.

В декабре 1979 года Плюснин во время штурма дворца Амина ликвидировал кровавого диктатора. Его смертельно ранило осколком гранаты, которую бросил советский спецназовец. Силовая операция, которая длилась меньше часа, вошла в историю как одна из самых успешных. 

«Он гранатой поразил Хафизуллу Амина и выполнил ту задачу, которая стояла перед нами. Вот представьте...мы все знали. Но большую часть жизни мы все молчали. На сегодняшний день он ушел из жизни. Те легендарные операции...говорить о них можно тогда, когда человека уже нет или все рассекречивается», - сказал Головатов.

Своими воспоминаниями о штурме дворца Амина поделился со «Звездой» ветеран подразделения «Альфа» Павел Климов. Он рассказал, что тогда все очень переживали, что могут не выжить, не вернуться домой к своим родным, «всех трясло». 

Ранее российский дипломат, специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов предположил, каким образом могли бы развиваться события, если бы афганского диктатора, председателя Революционного совета страны тогда, 43 года назад, не ликвидировал советский спецназовец.

За взятие дворца «Тадж-бек» Александра Плюснина впоследствии наградили орденом Красного Знамени. С легендой советского спеценаза простились 18 июня. Бывший сотрудник группы «Альфа» ушел из жизни в возрасте 72 лет. С почестями его погребли на Аллее ветеранов самого легендарного спецназа страны.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:03 В стране и мире
Президент Молдавии ввела запрет на трансляцию российских новостей
08:49 В стране и мире
Власти ДНР заявили, что организуют трибунал над националистами по примеру Нюрнбергского процесса
08:44 Вопросы истории
Видео
Командир «Альфы» рассказал, как ликвидацию Плюсниным диктатора Амина держали в секрете 43 года
08:00 В стране и мире
Генсек НАТО заявил, что страны альянса признают Россию угрозой
07:48 В стране и мире
В Омской области при падении параплана погибли два человека
Популярное
Видео
Роулинг согласилась приехать на Украину и почитать азовцам* «Гарри Поттера» без упоминания «полукровок»
Видео
Путин об Украине: «Какой-то там, нафиг, цивилизационный выбор?»
В ГИБДД подготовили правила езды на электросамокатах
Видео
Богатство жанров и голосов: как прошел финал вокального конкурса «Новая звезда»
Видео
На поиски «Аэрокобры»: кадры работы экспедиции РГО в Красноярском крае
Видео
В Минобороны России заявили об уничтожении «Калибрами» арсенала ВСУ под Черниговом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.