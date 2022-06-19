Командир «Альфы» рассказал, как ликвидацию Плюсниным диктатора Амина держали в секрете 43 года

В декабре 1979 года Александр Плюснин во время штурма дворца Амина ликвидировал кровавого диктатора. Его смертельно ранило осколком гранаты, которую бросил советский спецназовец.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: specnazalpha, VK

Командир подразделения «Альфа» (1991-1992 гг.) Михаил Головатов рассказал «Звезде», что основной задачей Александра Плюснина было ликвидировать афганского диктатора Хафизуллу Амина. Эта история долгое время находилась под грифом «секретно», и его товарищам большую часть жизни приходилось молчать о ней.

В декабре 1979 года Плюснин во время штурма дворца Амина ликвидировал кровавого диктатора. Его смертельно ранило осколком гранаты, которую бросил советский спецназовец. Силовая операция, которая длилась меньше часа, вошла в историю как одна из самых успешных.

«Он гранатой поразил Хафизуллу Амина и выполнил ту задачу, которая стояла перед нами. Вот представьте...мы все знали. Но большую часть жизни мы все молчали. На сегодняшний день он ушел из жизни. Те легендарные операции...говорить о них можно тогда, когда человека уже нет или все рассекречивается», - сказал Головатов.

Своими воспоминаниями о штурме дворца Амина поделился со «Звездой» ветеран подразделения «Альфа» Павел Климов. Он рассказал, что тогда все очень переживали, что могут не выжить, не вернуться домой к своим родным, «всех трясло».

Ранее российский дипломат, специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов предположил, каким образом могли бы развиваться события, если бы афганского диктатора, председателя Революционного совета страны тогда, 43 года назад, не ликвидировал советский спецназовец.

За взятие дворца «Тадж-бек» Александра Плюснина впоследствии наградили орденом Красного Знамени. С легендой советского спеценаза простились 18 июня. Бывший сотрудник группы «Альфа» ушел из жизни в возрасте 72 лет. С почестями его погребли на Аллее ветеранов самого легендарного спецназа страны.