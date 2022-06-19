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«Все на нервах»: сослуживцы легенды спецназа Плюснина о штурме дворца Амина

Алексей Дегтярев
Сергей Лебедев
05:31 19.06.2022
Ветерана подразделения «Альфа» похоронили в субботу на Троекуровском кладбище.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
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В субботу в Москве прошли похороны спецназовца, ветерана подразделения «Альфа» и одного из участников легендарного штурма дворца Тадж-Бек Александра Плюсина. Именно он 27 декабря 1979 года убил гранатой афганского диктатора Хафизуллу Амина. История об этом подвиге долго была под грифом «секретно», даже для его семьи.

Попрощаться с легендой на Троекуровское кладбище пришли десятки людей. Среди них родственники и близкие товарищи. Все они вспоминают Александра Плюсина только с положительной стороны. Пришли также и сослуживцы, которые поделились воспоминаниями о боевых заслугах.

«Его основная задача была в этой операции - уничтожить Хафизулла Амина. Он гранатой поразил Хафизула Амина и выполнил ту задачу, которая стояла перед нами. Вот представьте Александр Николаевич знал это и мы все знали. Но большую часть жизни мы все молчали. На сегодняшний день он ушел из жизни. Те легендарные операции, говорить о них можно тогда, когда человека уже нет или все рассекречивается», - говорит командир подразделения «Альфа» с 1991 по 1992 годы Михали Головатов.

Операция, в которой участвовал Александр Плюсин, останется в истории беспрецедентной, опровергающей все основы теории обороны. Дворец Тадж-Бек располагался на высоком, крутом холме, а все подступы к нему были заминированы. Местность вокруг простреливалась из танков и крупнокалиберных пулеметов. Против 48 бойцов «Альфы» стояли обученные в СССР гвардейцы, в разы превосходящие их числом. Сотрудники на тот момент нового спецподразделения КГБ шли в атаку и не думали, что вернутся назад.

«Все на нервах. Всех трясло. Понимали, что биография кончается. У всех семьи, но мы понимали, что надо выполнять задание любой ценой», - вспоминает ветеран «Альфы» Павел Климов.

Операцию осуществляли двумя группами - «Гром» и «Зенит». Александр Плюснин шел в первой. В начале боя 13 спецназовцев этой группы получили ранения. Под шквальным огнем до покоев Амина добрались лишь пятеро. Плюснин выбил дверь и бросил гранату в комнату. Сам не получил ни одной царапины. В семье Александра узнали о подвиге лишь несколько лет спустя.

За взятие дворца Амина Александр Плюснин был награжден орденом Красного Знамени. Но это не единственное задание, которое с честью выполнил герой. Годом ранее он с группой боевых плавцов Черноморского флота смог обеспечить безопасный проход теплоходов при проведении международного конкурса молодежи и студентов в Гаване.

Ушел в отставку в 82 году, но продолжал служить, охраняя сборные нашей страны. Мастер спорта СССР по самбо и настоящий боец ушел навсегда на 73-м году жизни. И с почестями был погребен на Аллее ветеранов самого легендарного спецназа страны.

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