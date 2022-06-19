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Крепкие объятия и обещания Европы: чем запомнилась встреча Шольца, Драги и Макрона с Зеленским

Виктория Ивашечкина
Юлия Шатилова
19:35 19.06.2022
Вслед за политиками в Киев прилетел британский премьер Борис Джонсон, который в очередной раз заверил украинского президента в поставках вооружения Киеву.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Ukraine Presidency, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Для чего с бешеной яростью обстреливается Донецк, для чего все эти угрозы и прочая излюбленная Владимиром Зеленским показуха?

Все для того, чтобы еще раз почувствовать на себе крепкие мужские объятия. Пофотографироваться и попозировать в засаленной футболке рядом с чистенькими и довольными европейцами.

На этой неделе в Киев пожаловала делегация в лице канцлера Германии Олафа Шольца, итальянского премьера Марио Драги, французского президента Эммануэля Макрона и примкнувшего к ним главы Румынии.

Официально - речь шла о возможном вступлении Украины в ЕС и новых поставках оружия, но очевидно, что очень много осталось за кадром. В Европе все сильнее усталость от Украины, запасы европейского оружия на исходе. Все понимают, что конфликт каким-то образом придется решать, и как бы не хотелось, но договариваться с Москвой придется, а вот как заставить Киев это сделать, учитывая запал заокеанских партнеров, большой вопрос. 

Тем более, что сразу вслед за ними в Киев пожаловал, пожалуй, самый любимый гость Зеленского. И еще один подстрекатель большой войны - Борис Джонсон. И вновь объятия, восторги, прогулки по Киеву и обещания Лондона поставить ВСУ системы ПВО, дальнобойные артиллерийские орудия, бронетехнику и подготовить по британским стандартам еще оставшихся в живых десять тысяч украинских солдат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Эммануэль Макрон и Олаф Шольц пока не запрашивали разговор с Владимиром Путиным. При этом сам французский лидер, по сообщениям СМИ, не исключил, что позвонит Путину. 

О чем еще договорились европейские политики с президентом Украины, и чем мировому сообществу запомнится эта встреча - об этом в сюжете Юлии Шатиловой для программы «Главное с Ольгой Беловой».

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