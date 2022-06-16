Песков прокомментировал информацию о возможном разговоре Макрона и Шольца с Путиным

Политики в четверг, 16 июня, проводят встречу с Владимиром Зеленским в Киеве.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц пока не запрашивали разговор с Владимиром Путиным. Напомним, в четверг, 16 июня, политики проводят встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. При этом Макрон, по сообщениям СМИ, не исключил, что позвонит Путину.

«Пока нет», - сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, был ли запрошен телефонный контакт, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и Эммануэль Макрон в ходе рабочей поездки выступили за предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза Украине и Молдавии. По словам канцлера Германии, Киев является частью «европейской семьи».

В конце мая Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем проинформировал лидеров стран о развитии спецоперации РФ на Украине. Отмечалось, что ВС России строго соблюдают нормы международного гуманитарного права.