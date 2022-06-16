Шольц, Макрон и Драги поддержали предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Киев выступили за предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза Украине и Молдавии.

Так, по словам немецкого политика, Киев является частью «европейской семьи».

«Германия за позитивное решение в пользу Украины. Это относится и к Республике Молдавия. Украина является частью европейской семьи», - цитирует Шольца издание Focus.

Макрон также отметил, что Франция «в любом случае поддерживает статус вступления Украины в Евросоюз».

В четверг, 16 июня, Эммануэль Mакрон, Олаф Шольц и Марио Драги проводят в Киеве встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее европейские политики прибыли на вокзал в украинскую столицу.

По данным телеканала RaiNews24, целью визита, в частности, является попытка показать Вашингтону, что Брюссель является политически независимым.