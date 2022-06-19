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«Есть люди подготовленные»: боец ЛНР рассказал об иностранных наемниках в Северодонецке

Анна Касаткина
01:51 19.06.2022
Поименный список наемников найден при обычке здания Службы безопасности Украины.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Вместе с украинскими националистами на заводе «Азот» в Северодонецке укрываются иностранные наемники из Польши, Хорватии, Германии. Об этом «Звезде» рассказал боец спецназа под позывным «Смит».

По его словам, в большинстве в промзоне предприятия находятся боевики «Айдара»* и «Правого сектора»*. При этом при обыске здания Службы безопасности Украины были найдены и брошенные документы с поименным списком наемников.

«Находили документы польские, хорваты, немцы. Есть люди подготовленные, их меньшинство, но они есть», - рассказал «Смит».

Ранее Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к высшей мере наказания - смертной казни - двух наемников из Великобритании и одного из Марокко. Британец Шон Пиннер, действовавший вместе с морпехами 36-й отдельной бригадой Вооруженных сил Украины, признался на суде, что не осознавал, чем рискует, выполняя приказы командования.

*«Правый сектор», 24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар» - запрещенные в России экстремистские организации.

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