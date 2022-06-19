Взвод 57-й мотопехотной бригады ВСУ бросил вооружение и оставил свои позиции в районе Лисичанска

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Взвод 57-й мотопехотной бригады ВСУ бросил оружие и оставил свои позиции в районе Лисичанска. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что некоторые подразделения украинских вооруженных сил из-за низкого морально-психологического состояния, нехватки боеприпасов и отсутствия обеспечения, оставляют позиции.

«Так, взвод 1-й роты 1-го батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшийся в районе Лисичанска, бросил тяжелое вооружение и оставил свои позиции», - сказал Конашенков.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.