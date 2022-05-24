Бойцов бригады ВСУ отправили в СИЗО за отказ выполнять приказы в Северодонецке

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Военнослужащие 115-й бригады ВСУ записали президенту Украины Владимиру Зеленскому и главнокомандующему украинских войск Валерию Залужному обращение, в котором заявили, что отказываются выполнять задание в Северодонецке из-за отсутствия поддержки тяжелой техники и необходимого руководства.

«Мы, взвод 115-й бригады 3-го батальона, который сейчас базируется в Северодонецке, обращаемся к вам. Мы отказываемся выполнять боевое задание в связи с тем, что у нас нет надлежащей защиты сзади, а именно тяжелой техники, которая прикрывала бы нас, а также необходимого руководства», - говорится в обращении.

Как сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна», после этого бойцов отправили в следственный изолятор по обвинению в дезертирстве.

Ранее стало известно, что некоторые военнослужащие ВСУ с момента начала российской спецоперации дезертировали на южном направлении. В распоряжении российских силовых структур оказались документы, в которых указаны имена сбежавших военных.