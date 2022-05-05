Искореженные обломки: опубликованы новые кадры уничтоженной и брошенной техники ВСУ
Украинская военная техника была уничтожена в ходе спецоперации.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Министерство обороны России опубликовало видео уничтоженной, подбитой и брошенной техники ВСУ в ходе специальной военной операции на Украине.
Где конкретно была подбита техника противника, не уточняется, но, судя по кадрам, - вблизи какого-то населенного пункта. На опубликованной записи видны искореженные и горящие обломки.
Ранее Министерство обороны России показало видео боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» в темное время суток.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов