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Reuters: Канада ведет переговоры с ФРГ по компрессорам для «Северного потока»

Анна Назайкина
08:06 17.06.2022
Ранее стало известно, что «Газпрому» пришлось остановить эксплуатацию еще одной турбины Siemens на КС «Портовая».
Reuters: Канада ведет переговоры с ФРГ по компрессорам для «Северного потока»
© Фото: Газпром
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Оттава и Берлин ведут консультации по поводу оборудования немецкого конгломерата Siemens, из-за отсутствия которого «Газпром» был вынужден уменьшит экспорт голубого топлива в Европу по «Северному потоку», передает агентство Reuters, ссылаясь на источник в министерстве природных ресурсов Канады.

«Правительство Канады ведет активное обсуждение с Германией ситуации с упомянутыми турбинами. Мы работаем над тем, чтобы прийти к решению», - приводит агентство слова пресс-секретаря министерства.

В среду, 15 июня, стало известно, что «Газпрому» пришлось остановить эксплуатацию еще одной турбины Siemens на КС «Портовая». Российская сторона заявила, что по причине этого будет возможна закачка по трубопроводу не более 67 миллионов кубометров газа в сутки.

Накануне на международном экономическим форуме в Петербурге представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов предупредил, что проблемы с ремонтом турбин «Северного потока» могут вызвать его остановку, что обернется катастрофической ситуацией для Германии.

Ранее с Совете Федерации оценили вероятность принятия Европейским союзом седьмого пакета экономических рестрикций с эмбарго на российский газ.

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