Власти ЛНР назвали количество засевших в Лисичанске боевиков

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В Лисичанске Луганской Народной Республики сконцентрировано от пяти до восьми тысяч боевиков национальных батальонов. Об этом рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник. Со слов дипломата, боевики занимают доминирующие высоты и оттуда ведут огонь по близлежайшим населенным пунктам.

«Есть понимание, что сейчас в Лисичанске на самом деле сконцентрирована большая группировка боевиков», - сказал он в эфире телеканала «Соловьев.Live».

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что высокоточным оружием воздушного и наземного базирования в районах Кременчуга и Лисичанска были уничтожены технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива, предназначавшегося для снабжения украинской военной техники в Донбассе. Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией были поражены 62 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.