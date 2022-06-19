Шольц оценил политику Меркель в отношении России

По мнению Олафа Шольца, политика мирного сосуществования никогда не может быть ошибочной.

© Фото: Andreas Gora, KeystonePressAgency, globallookpress

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поддержал политику своей предшественницы на посту Ангелы Меркель в отношении официальной Москвы.

«Я на стороне своего предшественника и не вижу причин сомневаться в ее решениях. Политика мирного сосуществования никогда не может быть ошибочной», - заявил Шольц в интервью Die Welt.

Кроме того Шольц напомнил, что поддерживал идею вступления Украины в европейский союз еще в 2008 году.

Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что поступила правильно, когда в 2008 году не поддержала евроустремлений Киева. Напомним, Германия наряду с партнерами по Евросоюзу, США и Великобританией ввела против России экономические санкции из-за проводимой на территории Украины специальной военной операции. Президент Владимир Путин заявил, что она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения Донбасса.