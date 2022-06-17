Шольц назвал «абсолютно необходимыми» контакты с Россией

При этом канцлер Германии подчеркнул, что никто не может диктовать Украине условия мира.

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Канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность в том, что переговоры с главой РФ Владимиром Путиным необходимы.

«Говорить с Путиным абсолютно необходимо. Я продолжу это делать, как и французский президент», - рассказал политик в интервью агентству DPA, передает ТАСС.

Канцлер также напомнил, что Германия обещала Украине гаубицы и другое вооружение. По словам Шольца, «оно поступит своевременно». Также немецкий политик заявил, что никто не может диктовать Украине условия мира.

Ранее газета Die Welt написала о том, что во время визита на Украину лидеры Франции, Италии и Германии, возможно, убеждали украинского президента Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с официальной Москвой.

Напомним, в четверг, 16 июня, Эммануэль Mакрон, Олаф Шольц и Марио Драги провели в Киеве встречу с украинским главой. Так, политики в ходе визита в Киев выступили за предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза Украине и Молдавии. По словам Олафа Шольца, Киев является частью «европейской семьи». Макрон, в свою очередь, отметил, что Франция «в любом случае поддерживает статус вступления Украины в Евросоюз».