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Меркель считает правильным решение 2008 года не принимать Украину в НАТО

Андрей Киркоров
15:39 04.04.2022
Ранее, по информации американских СМИ, украинский президент Владимир Зеленский получал предложение от канцлера Германии отказаться от вступления в НАТО. Данным образом Олаф Шольц в феврале советовал Зеленскому избежать конфликта с Россией.
Меркель считает правильным решение 2008 года не принимать Украину в НАТО
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает, что в 2008 году поступила правильно, решив не поддерживать вступление Украины в НАТО. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство DPA.

Меркель отметила, что всячески поддерживает усилия Берлина, направленные на поддержание Украины.

Напомним, Германия совместно с союзниками в ближайшее время введет новые санкции против Российской Федерации и будет продолжать оказывать военную поддержку Украине. Об этом 3 апреля заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Ранее, по информации американских СМИ, украинский президент Владимир Зеленский получал предложение от канцлера Германии отказаться от вступления в НАТО. Данным образом немецкий канцлер в феврале советовал Зеленскому избежать конфликта с Россией.

По мнению Шольца, это соглашение тогда могли подписать президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден. Но, как сообщил Wall Street Journal, представитель киевских властей от этого отказался.

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