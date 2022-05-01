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В МИД РФ назвали визит Анджелины Джоли во Львов отвлечением внимания

Игнат Далакян
16:44 01.05.2022
По мнению Марии Захаровой, поездка актрисы во Львов - попытка отвлечь общественность от ситуации на «Азовстали».
В МИД РФ назвали визит Анджелины Джоли во Львов отвлечением внимания
© Фото: «Украинские железные дороги»
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Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала визит всемирно известной американской актрисы Анджелины Джоли на Украину.

По мнению Марии Захаровой, актриса приехала во Львов с целью отвлечь внимание мировой общественности от происходящих событий на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Как считает дипломат, западные пиарщики позвонили американской актрисе и попросили приехать, чтобы не дать усомниться обывателю в дезинформациях Запада.

«Она же посещала сирийских беженцев и африканских голодающих. Никому из них, правда, легче от этого не стало. Но это никому и не интересно. Главная цель достигнута - внимание мировой прессы отвлечено от "Азовстали"», - написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее руководитель российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин обратился к Анджелине Джоли в стиховторной форме. Он призвал ее посетить республики Донбасса со словами «давай к нам на Донбасс! Здесь водка, пиво, квас», пообещав ей, что «красотку не обидит суровый наш солдат».

Напомним, что американская актриса Анджелина Джоли посетила Львов. Как сообщил представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), управление не имеет никакого отношения к визиту актрисы.

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