СNN отмечает, что в Петербурге было одно из самых содержательных выступлений Владимира Путина с момента начала специальной военной операции на Украине.

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Крупнейшие мировые средства массовой информации реагируют на выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании 25-ого Петербургского международного экономического форума. Глава государства произнес свою речь накануне.

СNN отмечает, что в Северной столице было одно из самых содержательных выступлений Владимира Путина с момента начала специальной военной операции на Украине и подчеркивает, что он объявил о завершении эры однополярного мира.

New York Times написала, что российский лидер назвал США «слабеющей мировой державой». Телеканал «Аль-Джазира» обратил внимание на то, что антироссийские санкции не дали ожидаемого результата.

Британская Guardian вышла с заголовком «Путин называет санкции "безумными" и утверждает, что Россия может "справиться с любым вызовом"». Те иностранные обозреватели, что присутствовали на заседании очно, признались, что на многое они взглянули по-новому.